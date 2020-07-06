СМИ: Индии не удалось добиться снижения напряженности на границе с Китаем в Ладакхе

Усилия Индии по деэскалации напряженности с Китаем на линии действительного контроля (LAC) в Восточном Ладакхе до сих пор не принесли результата. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на военные источники.

По их словам, "несмотря на достигнутые договоренности о поэтапном отводе войск, они продолжают оставаться на свои позициях". "Это делает ситуацию в восточном Ладакхе опасной и непредсказуемой, - указали источники. - Становится все более очевидным, что армейские группировки Индии и Китая в Ладакхе, вероятно, сохранят свою прежнюю дислокацию до наступления зимы".

Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как 5 мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон пострадали

В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван в союзной территории Ладакх произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По данным индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось, однако стороны использовали дубинки с гвоздями. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили травмы. Индийская сторона также утверждает, что в столкновениях были убиты и пострадали около 45 китайских солдат.