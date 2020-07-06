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“Рома” проиграла “Наполи”: Мхитарян стал автором гола

“Рома” проиграла “Наполи”: Мхитарян стал автором гола

В рамках 30-го тура чемпионата Италии по футболу “Рома” на выезде сыграла  с “Наполи”.

 «Арменпресс» сообщает, что игра завершилась победой “Наполи”, со счетом 2:1. Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян, вышел на поле в стартовом составе “Ромы”, на 60-й минуте матча он точным ударом поразил ворота “Наполи”. Это 7-й гол Мхитаряна в текущем чемпионате Серии “А”.

После этого поражения “Рома” в турнирной таблице продолжает оставаться на 5-м месте. “Наполи” на 6-м. До конца чемпионата Италии по футболу осталось 8 туров.

Подготовила Варвара Айрапетян


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