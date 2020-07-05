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В целях развития туризма Гюмри: общине представили проект воздушного метро

В целях развития туризма Гюмри: общине представили проект воздушного метро

Компания «Армон» разработала программу развития бизнеса по стимулированию туристического потока в Гюмри, в основе которой лежит самоходный транспорт по внутригородской канатной дороге.

Как  передает Арменпресс, инициаторы уже представили программу жителям и ждут общественного  обсуждения и предложений.

В рамках проекта планируется построить жилой экологический район со школой, детским садом, эстетическим центром, спортивно-фонтанным комплексами, бассейном, кортами и другой инфраструктурой.

Планируется соединить 15 различных инфраструктур  канатной дорогой. Краеугольным камнем проекта является воздушный подвижной состав, который будет работать при необходимости - бензином, дизельным топливом или электричеством с соответствующим двигателем.

Этот альтернативный транспорт с легким подвижным составом будет иметь остановки по всей протяженности Гюмри. Этот  транспорт  оснащен  системой управления, которая исключает человеческий фактор и качественно повышает безопасность. Аэродинамические свойства машины позволяют достичь невероятной скорости, которая сочетается с комфортом передвижения.


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