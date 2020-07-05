Канье Уэст заявил о намерении  баллотироваться на президентских выборах в США в 2020г.

Известный американский рэпер Канье Уэст, муж Ким Кардашьян, объявил в День независимости США 4 июля о намерении баллотироваться на президентских выборах в США в 2020г. Но поскольку времени для регистрации осталось немного, пока неясно, сможет ли он успеть собрать необходимое количество подписей и зарегистрироваться.

«Теперь мы должны реализовать обещание Америки, полагаясь на Бога, объединяя наше видение и строя наше будущее», - как передает Арменпресс, сказал Уэст, добавив: «Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов».

Ким Кардашьян ответила на пост в социальной сети Twitter на фоне американского флага.

До сих пор нет ясности в отношении этого заявления, сделанного за 4 месяца до президентских выборов. Неизвестно, появится ли имя известного исполнителя в бюллетенях или нет. Как независимый кандидат в президенты, у Уэста все еще есть шанс участвовать в выборах.