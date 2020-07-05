Ультрафиолетовое излучение ожидается выше нормы, станет жарче  еще на 3-4  градуса

Интенсивность ультрафиолетового излучения в Армении ожидается выше нормы. МЧС РА рекомендует избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 17:00 часов.

5-го июля и после полудня с 8-10 июля в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с. В отдельных местах также возможен град. С 6-7 июля ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

С 7-8 июля температура воздуха повысится на 3-4 градуса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, в Ереване 5-го, в вечерние часы с 9-10 июля в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 17-19 м/с. С 6-8 июля ожидается погода без осадков.