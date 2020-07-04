За день полиция выявила 3028 случаев нарушения режима чрезвычайного положения

Подразделения внешней службы полиции РА продолжают патрулировать на всей территории республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, параллельно с этим предпринимаются специальные меры с сотрудниками различных министерств, ведомств, а также органов местного самоуправления, обеспечивающими контроль за выполнением решений Коменданта.

«Лица, нарушающие правила правового режима чрезвычайного положения, несут ответственность, предусмотренную законом. В общей сложности, до сих пор в нарушение этих правил были составлены протокола 65 233, а во время экстренной службы 3 июля выявлено 3028 случаев нарушения режима чрезвычайного положения», говорится в сообщении полиции.