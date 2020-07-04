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За день полиция выявила 3028 случаев нарушения режима чрезвычайного положения

За день полиция выявила 3028 случаев нарушения режима чрезвычайного положения

Подразделения внешней   службы полиции РА продолжают патрулировать на всей территории республики. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  полиции РА,  параллельно с этим предпринимаются специальные меры с сотрудниками различных министерств, ведомств, а также органов местного самоуправления, обеспечивающими контроль за выполнением решений Коменданта. 

«Лица, нарушающие правила правового режима чрезвычайного положения, несут ответственность, предусмотренную законом. В общей сложности, до сих пор в нарушение этих правил были составлены протокола 65 233, а   во время экстренной службы 3 июля выявлено 3028 случаев нарушения  режима чрезвычайного положения», говорится в  сообщении полиции.


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