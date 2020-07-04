Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль

За прошедшую неделю на линии соприкосновения противник нарушил режим прекращения огня более 200 раз

За прошедшую неделю на линии соприкосновения противник нарушил режим прекращения огня более 200 раз

За период   28  июня – 4 июля  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня более 200 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2000 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров. 

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха,  передовые  части Армии обороны  Арцаха в основном воздерживались от ответных действий, они продолжают  предпринимать меры  для  надежного  укрепления   боевых позиций.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации