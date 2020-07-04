За прошедшую неделю на линии соприкосновения противник нарушил режим прекращения огня более 200 раз

За период 28 июня – 4 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более 200 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2000 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответных действий, они продолжают предпринимать меры для надежного укрепления боевых позиций.