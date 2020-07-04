Творческая мысль Мкртчяна была чрезвычайно впечатляющей — звезды советского кино вспоминают актера

«Фрунзик, иногда следи за нами оттуда, мы помним и любим тебя»․

Партнерша выдающегося армянского актера театра и кино Мгер Мкртчян, режиссер фильма «Суета сует», народная артистка России Алла Сурикова начала свое видеообращение с поздравлением Мгер Мкртчян с 90-летием.

Как сообщили Арменпресс из Дома Москвы в Ереване, по случаю 90-летия Мгера Мкртчяна они связались с российскими коллегами актера, которые поделились воспоминаниями о великом армянском артисте и рассказали неизвестные еще истории.

Алла Сурикова вспоминает, что Фрунзик не сразу был подтвержден на роль в фильме «Суэта сует». Сценарист фильма не принял армянский акцент Фрунзика. Для решения проблемы автор написал специальный эпизод, который сразу все изменил. «Помните, героиня Галины Польских в фильме говорит Фрунзику, что он так долго живет в Москве, но так и не научился говорить по-русски. В ответ герой Фрунзика говорит: «Русский язык настолько богат, а я такой бедный человек», - вспоминает Алла Сурикова.

Она говорит, что партнер научил ее нескольким армянским фразам, таким как «Цавт танем» («Возьму твою боль»).

«Сейчас мир настолько жесток, агрессивен и неспокоен, что когда человек может сказать, что примет вашу боль, в этом есть великое, серьезное и важное значение. Я действительно поздравляю армянский народ с таким талантливым сыном», - сказала она.

Елена Драпеко, актриса, заслуженная артистка СССР, депутат Государственной Думы России, снималась с Мгером Мкртчяном в романтической комедии «Одиноким предоставляется общежитие». Она помнит, как творческая мысль Мгера Мкртчяна поразила всех. «Каждый раз, когда мы встречались с режиссером, он представлял наши роли по-новому, и мы становились главными героями фильма. Он также много работал над костюмом. В фильме «Одиноким предоставляется общежитие», он придумал шубу, в ней он особенно отличался от других», - вспоминает Драпеко.

Во время рабочего визита в Ереван Елена Драпеко посетила могилу Мгера Мкртчяна. «Я взяла большой букет цветов, встал перед могилой Фрунзика и сказала, что прошли годы, но в России и во всем Советском Союзе помнят все его роли, помнят его доброту и юмор. И я сказала слова, которые прозвучали в фильме по-армянски: детка, я приму твою боль, я люблю тебя», - говорит Елена Драпеко.

Актриса также вспоминает, что каждый раз, когда фильм показывают по телевизору, в коридорах Госдумы или на улице, люди подходят к ней и повторяют ставшие уже крылатыми слова Фрунзика. «Утром я́ичница, вечером я́ичница, ночью омлет» ․