“Урарту” начал подготовку к новому сезону

После трехдневного отдыха “Урарту” вернулся из отпуска и начал подготовку к новому сезону.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. К тренерскому штабу Александра Григоряна присоединился и Арам Барегамян, который принял решение завершить карьеру футболиста. Сегодня он впервые выйдет на тренировку в качестве тренера.

“Урарту” проводит тренировки на своей базе.

Подготовила Варвара Айрапетян