“Урарту” начал подготовку к новому сезону
16:39, 3 Июль, 2020
После трехдневного отдыха “Урарту” вернулся из отпуска и начал подготовку к новому сезону.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. К тренерскому штабу Александра Григоряна присоединился и Арам Барегамян, который принял решение завершить карьеру футболиста. Сегодня он впервые выйдет на тренировку в качестве тренера.
“Урарту” проводит тренировки на своей базе.
Подготовила Варвара Айрапетян
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