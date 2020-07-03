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“Урарту” начал подготовку к новому сезону

“Урарту” начал подготовку к новому сезону

После трехдневного отдыха “Урарту” вернулся из отпуска и начал подготовку к новому сезону.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. К тренерскому штабу Александра Григоряна присоединился и Арам Барегамян, который принял решение завершить карьеру футболиста. Сегодня он впервые выйдет на тренировку в качестве тренера.

“Урарту” проводит тренировки на своей базе.

Подготовила Варвара Айрапетян


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