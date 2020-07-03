Стиль работы Никола Пашиняна положительно оценивает 88,1% опрошенных. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 3 июля сказал директор ООО “ЭМ Пи Джи” полноправного члена “GALLUP International Association” в Армении Арам Навасардян. “49,4% опрошенных полностью положительно оценивают деятельность Никола Пашиняна, скорее положительно оценивают 38,7%”, - отметил Навасардян.

По словам Армана Навасардяна, 18,4% опрошенных отметили, что после избрания Пашиняна премьер-министром их ожидания полностью оправдались, а 66,7% отметили, что оправдались.

“Мы просили граждан также ответить на вопрос о том, как вы оцениваете Никола Пашиняна как политического деятеля. 53,9% опрошенных отметили, что полностью положительно, 34,6% - скорее положительно”, - отметил Арам Навасардян.

Опросы проводились посредством телефонных звонков. Число участников опроса - 1 002 человека. Возможная ошибка опроса составляет 3%. Выбор абонентов был репрезентативным - по половому признаку, по возрастному и по месту жительства в Республике Армения.

Норайр Шогикян