Армен Саркисян встретился с руководителями ряда ИТ-компаний

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с руководителями ряда компаний сферы информационных технологий. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, во встрече приняли участие соучредитель компании “IU Networks” Александр Есаян, директор по техническим вопросам компании

“Виэмуэр Истерн Юроп” Хачатур Назарян, генеральный директор Армянского филиала “Ментор Сименс бизнес” Ирина Думанян, директор компании “Инстигейт” Ваагн Погосян, генеральный директор компании “Макадамиан” Софи Меграбян, соучредитель и управляющий партнер компании “Гранатус Венчурс” Манук Ергнян, соучредитель компании “SFL” Василь Мамиконян

Были обсуждены влияние на ИТ-сферу и последствия ситуации, возникшей вследствие пандемии COVID-19, сегодняшние проблемы и возможные в будущем, а также возможности содействия президентского института решению этих проблем.

Отметив, что пандемия COVID-19 является следствием изменившегося мира, президент Саркисян сказал, что нужно быть готовыми к вызовам и рискам 21-го века. “Мир изменился, и будет меняться очень быстрыми темпами. Если мы сможем двигаться созвучно или гармонично этому, то будем победителями, а если нет, останемся потребителями”, - сказал президент. - “Вы представители той сферы, которая, кажется, сегодня не так уж и сильно пострадала. Поэтому уже с сегодняшнего дня нужно начать думать о завтрашних проблемах”.

Президент развитие сфер высоких технологий и искусственного интеллекта с точки зрения конкурентоспособности нашей страны счел важным фактором. В этом контексте он коснулся президентской инициативы ATOM, в рамках которой уже достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве с рядом крупнейших технологических компаний мира. “Идея такова: иметь 10 - 15 крупных компаний, которые будут заниматься передовыми технологиями в сфере здравоохранения, культуры и т.д. Например, с IBM мы хотим реализовать три программы в сфере культуры. Хотим, чтобы их последняя платформа искусственного интеллекта развивалась именно здесь. Если в Армении 500 человек будут работать с лучшими компаниями, которые в дальнейшем расширятся, хотя это будет небольшим вкладом, но станет локомотивом, которым я помогу этому делу”, - представил президент.

Он отметил, что пандемия COVID-19 показала также, что инструменты электронного управления -электронное образование, электронное здравоохранение и т.д., сегодня стали просто необходимостью. Те же выводы были сделаны и в инвестиционном докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) по Армении, подготовленном в прошлом году именно по предложению президента Саркисяна. “Президентский институт и UNCTAD сделали совместное дополнение в этом докладе в связи с эпидемией. Одно из предложений связано с электронным управлением, как я уже отметил, с электронным здравоохранением, электронным образованием, электронным бизнесом. Другая важная сфера - безопасность продовольствия. Многие думают, что сегодня существует проблема здравоохранения, завтра будет экономическая, но потом будет проблема безопасности продовольствия во всем мире”, - отметил президент. - Другим важным предложением было то, что Армении необходим отдельный институт, который должен заниматься привлечением инвестиций, представлением страны, брендингом страны. Предложение следующее: создать Рабочую группу быстрого реагирования”.

Касаясь роли образования и качества образования, президент отметил, что технологическое развитие в первую очередь основано на образовании. “Делегации международных компаний, посетивших Армению в рамках инициативы ATOM, обязательно хотели посетить наши университеты, хотели видеть продолжительность. У тебя может быть самая большая и лучшая компания в мире, но если нет завтрашнего молодого ученого или инженера, значит ты ничего не добьешься”.

Президент Саркисян счел важным и вопрос содействия локомотивным сферам. Армен Саркисян обратился и к последним изменениям в налоговой сфере относительно налога на имущество.

Участники встречи, в частности, говорили о качественном образовании, соответствующем современным требованиям, наличии средне-специальных технологических учреждений, а также обеспечения связи между образованием и бизнесом, предоставления определенных льгот сфере.

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