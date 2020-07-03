“Бавария” официально представила Сане

“Бавария” официально представила нового игрока команды Лероя Сане.

Как передает «Арменпресс», контракт немецкого клуба и Сане подписан до 2025 года. Другие подробности, связанные с пунктами договора, неизвестны.

До этого Лерой Сане выступал за “Манчестер Сити”, в составе которого стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, обладателем Кубка Лиги и обладателем Суперкубка.

В немецкой Бундеслиге, завершившейся несколько дней назад, “Бавария” в 30-й раз стала чемпионом страны. Мюнхенский клуб с 2013 года подряд становится чемпионом страны.

Подготовила Варвара Айрапетян