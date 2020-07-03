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В Индии число заразившихся коронавирусом выросло за сутки более чем на 20 тыс.

В Индии число заразившихся коронавирусом выросло за сутки более чем на 20 тыс.

Количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Индии возросло на 20 903 и достигло 625 544. Как сообщило в пятницу индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте, число умерших увеличилось за 24 часа на 379 и достигло 18 213.

Суточный рост числа инфицированных стал рекордным для Индии за все время пандемии, предыдущий рекорд был установлен 28 июля (более 19,9 тыс.). По данным Минздрава, в больницах страны проходят лечение 227 439 пациентов, выздоровели 379 892,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По мнению экспертов ведомства, рост числа выявленных инфицированных объясняется не только распространением заболевания, но также и тем, что в стране постоянно растет число сделанных тестов на коронавирус. За минувшие сутки в Индии было проведено 241 576 таких тестов.

"Общее число протестированных на COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) в стране скоро достигнет 10 млн. Это стало возможным благодаря устранению всех проблем правительством Индии. В настоящее время в Индии насчитывается 1 065 лабораторий, где делают такие тесты", - отмечается в сообщении Минздрава.


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