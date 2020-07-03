“Реал” одержал победу благодаря голу Рамоса

В рамках 33-го тура чемпионата Испании по футболу состоялся матч “Реал” - “Хетафе”.

Как передает «Арменпресс», мадридскому клубу в первом тайме не удалось преимущество превратить в гол. Однако, он опередил соперника, открыв счет на 79-й минуте второго тайма. Капитан команды Серхио Рамос 11-метровым вывел вперед королевский клуб.

В результате этой победы “Реал” с 74 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте “Барселона” с 70 очками.

До конца чемпионата Испании по футболу осталось 5 туров.

Подготовила Варвара Айрапетян