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“Реал” одержал победу благодаря голу Рамоса

“Реал” одержал победу благодаря голу Рамоса

В рамках 33-го тура чемпионата Испании по футболу состоялся матч “Реал” - “Хетафе”.

Как передает «Арменпресс», мадридскому клубу в первом тайме не удалось преимущество превратить в гол. Однако, он опередил соперника, открыв счет на 79-й минуте второго тайма. Капитан команды Серхио Рамос 11-метровым вывел вперед королевский клуб.

В результате этой победы “Реал” с 74 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте “Барселона” с 70 очками.

До конца чемпионата Испании по футболу осталось 5 туров.

Подготовила Варвара Айрапетян


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