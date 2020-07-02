Песков назвал итоги голосования «триумфальным референдумом доверия к Путину»

В Кремле довольны результатами голосования по поправкам в Конституцию и считают их триумфом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Арменпресс со ссылкой на РБК.

«По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину», — заявил он.

В Кремле ожидали высокого интереса россиян к теме поправок, «это было обусловлено общественной активностью в процессе формулирования поправок, инициирования поправок», сказал пресс-секретарь. Но, по его словам, «такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки» спрогнозировать было очень сложно.

Песков также подчеркнул, что «никакой заказной явки или заказного результата нет и не было», об этом не может быть и речи.

По данным ЦИК РФ, по результатам обработки 100% протоколов, изменение Основного закона поддержали 77,92% проголосовавших, против выступили 21,27% участников. Окончательная явка составила 67,97%. Источники РБК, близкие к Кремлю, ранее сообщили, что итоги голосования по поправкам превзошли ожидания администрации президента.