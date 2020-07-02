Египет принял первых украинских туристов

Египет принял первые международные туристические рейсы после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Arab News.

Амр Ханафи, губернатор провинции Красное море, сообщил, что 166 гостей 1 июля прибыли в аэропорт Хургады из Украины. Он подчеркнул, что с момента приземления и до прибытия в отели для них были обеспечены все меры безопасности.

Так, в зале прилета у пассажиров измерили температуру. Там же разместили наклейки, напоминающие о социальной дистанции два метра и другие информационные уведомления для обеспечения безопасности туристов и персонала.

По словам Ханафи, который прибыл в аэропорт Хургады, процесс дезинфекции багажа занимает 25 минут.

Ахмед Юсеф, глава Управления по развитию туризма, сказал, что сегодня, 2 июля, на курорт прилетит рейс из Швейцарии, в ближайшие дни также ожидаются самолеты из разных стран.

Кроме того, вчера в Каир прибыли 38 международных рейсов из Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки.