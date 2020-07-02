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Лондон признал, что не сможет помешать Китаю не пустить жителей Гонконга в Великобританию

Лондон признал, что не сможет помешать Китаю не пустить жителей Гонконга в Великобританию

Лондон имеет мало возможностей помешать КНР, если китайское правительство будет препятствовать выезду жителей Гонконга в Великобританию, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Выступая на телеканале ITV, он отметил, что Китай дорожит своей международной репутацией, которую может подорвать новый Закон о национальной безопасности Гонконга, однако не в такой степени, чтобы не продолжать его реализацию,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Вступивший в силу Закон о национальной безопасности Гонконга вызвал резкую критику в США и на Западе, где обвинили Пекин в нарушении демократических принципов и снижении уровня автономии специального административного района КНР.


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