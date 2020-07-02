Представители сферы искусства своими фотографиями призывают носить маски и спасти культуру

Различные представители сферы культуры - актеры, режиссеры, декораторы, композиторы и просто театралы опубликовали в интернете разножанровую и интересную серию фотографий, призывающую общественность присоединиться к ним в борьбе с COVID-19 и соблюдать все правила безопасности.

Как передает «Арменпресс», фотографии имеют хэштеги #կրիր_դիմակ_փրկիր_մշակույթը, #ներկայացում_եմ_ուզում, #մենք_մի_ընտանիք_ենք.

В беседе с нами режиссер Кукольного театра Самсон Мовсесян сказал, что деятели культуры не должны отчаиваться. Необходимо попытаться поднять настроение народа, а для этого мы сами не должны отчаиваться. Этой инициативой мы попытались напомнить представителям сферы, почему мы выбрали ту или иную специальность и вместе попытались найти выход для продолжения работы”, - отметил Мовсесян и добавил, что если мы будем сохранять противоэпидемические правила, то появится надежда на скорое возвращение к работе.

По его словам, маски необходимо носить и для спасения культуры, так как чем дольше мы будем нарушать правила безопасности, тем больше навредим и сфере культуры.

Коснувшись новых спектаклей, режиссер сообщил, что с разрешения комендатуры начались репетиции пьесы Чехова “Три сестры”. “Вначале изоляции мы сделали несколько онлайн-проектов, но они были эффективными, когда все были дома, а сейчас не думаю, что онлайн-программы актуальны, поскольку люди выходят из дома.

Сейчас есть нехватка культурных мероприятий, и мы должны сделать все возможное, чтобы вернуться в нормальное русло работы”, - отметил Мовсесян.

Анжела Амбарцумян