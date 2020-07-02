Соглашение между Арменией и Казахстаном будет способствовать конкуренции на рынке топлива

Правительство одобрило соглашение между правительством Армении и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Армению. Как передает «Арменпресс», министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян сказал, что необходимость заключения соглашения обусловлена интересом к сотрудничеству между Арменией и Казахстаном в сфере поставок нефтепродуктов.

Вице-премьер Тигран Авинян добавил, что это важное соглашение, которое обсуждалось и готовилось около 1,5 лет.

“После подписания и ратификации этого соглашения появится возможность импорта казахстанского топлива в Армению на лучших условиях, что предполагает, что на нашем рынке топлива будет создана определенная возможность для конкуренции. Оно повлияет на рынок бензина в Армении”, - сказал вице-премьер.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил: “Очень важно, что после 2018 года монопольные явления, особенно на рынке нефтепродуктов, смягчились, но это не означает, что они исчезли, и здесь, в связи с защитой прав наших потребителей, а также стимулирования конкуренции, нам еще многое предстоит сделать. Мы не должны допускать в Армении какую-либо искусственную монополию, поскольку это в первую очередь влияет на защиту прав потребителей”.