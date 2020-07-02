Участие Мхитаряна в предстоящей игре пока под вопросом
12:02, 2 Июль, 2020
Главный тренер итальянской “Ромы” Пауло Фонсека прокомментировал участие Мхитаряна в предстоящем матче против “Удинезе”.
Как передает «Арменпресс», на предматчевой пресс-конференции Фонсека, сказал: “У меня есть сомнения насчет участия Мхитарян в матче. Мы должны помнить, что через два дня будем играть с “Наполи” ”.
В матче 29-го тура чемпионата Италии “Рома” на своем поле примет “Удинезе”. Матч начнется в 23:45 по ереванскому времени.
Подготовила Варвара Айрапетян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен