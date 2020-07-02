Участие Мхитаряна в предстоящей игре пока под вопросом

Главный тренер итальянской “Ромы” Пауло Фонсека прокомментировал участие Мхитаряна в предстоящем матче против “Удинезе”.

Как передает «Арменпресс», на предматчевой пресс-конференции Фонсека, сказал: “У меня есть сомнения насчет участия Мхитарян в матче. Мы должны помнить, что через два дня будем играть с “Наполи” ”.

В матче 29-го тура чемпионата Италии “Рома” на своем поле примет “Удинезе”. Матч начнется в 23:45 по ереванскому времени.

Подготовила Варвара Айрапетян