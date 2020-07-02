Призывники в обязательном порядке проходят флюорографическое обследование легких

В Центральном сборном пункте все призывники помимо иммуноферментного обследования на COVID-19 и соответствующего медицинского осмотра, обязательно проходят и флюорографическое обследование легких.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

“Это дает возможность обнаружить возможные незначительные патологические изменения в легких на ранней стадии. В рамках тестирования на COVID-19 - это еще одна важная профилактическая мера”, - написала Степанян.

При малейшем подозрении, возникшем во время флюорографического обследования легких, призывник проверяется методом рентгенологического сканирования, а при необходимости и диагностической аппаратной томографии.

“В течение двух месяцев призыва на центральном сборном пункте пройдут флюорографическое обследование и будут протестированы тысячи призывников.

В случае обнаружения вируса COVID-19 призывник будет тестироваться также и методом ПЦР в переносной диагностической лаборатории COVID-19, доставленной из РФ в Армению в рамках армяно-российского сотрудничества.

Многослойное обследование дает возможность призывать в армию исключительно здоровых призывников, без подозрительных симптомов”, - написала Степанян.