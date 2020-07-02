Летописцы силы и красоты: 2 июля - Международный день спортивных журналистов
Сегодня спортивные журналисты отмечают свой профессиональный праздник.
«Арменпресс» передает, что 2 июля с 1994 года отмечается как Международный день спортивных журналистов.
2 июля 1924 года в Париже была основана Международная ассоциация спортивных журналистов.
В Армянском государственном институте физической культуры уже долгие годы действует кафедра спортивной журналистики, единственная в Армении с подобным профессиональным направлением.
Отдел спорта Арменпресс поздравляет всех спортивных журналистов и желает им плодотворной работы во славу отечественного спорта, блестящих мыслей, новых идей и бесчисленных моментов наслаждения восторгом побед!
Варвара Айрапетян
Спортивный корреспондент Арменпресс
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