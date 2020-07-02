Летописцы силы и красоты: 2 июля - Международный день спортивных журналистов

Сегодня спортивные журналисты отмечают свой профессиональный праздник.

«Арменпресс» передает, что 2 июля с 1994 года отмечается как Международный день спортивных журналистов.

2 июля 1924 года в Париже была основана Международная ассоциация спортивных журналистов.

В Армянском государственном институте физической культуры уже долгие годы действует кафедра спортивной журналистики, единственная в Армении с подобным профессиональным направлением.

Отдел спорта Арменпресс поздравляет всех спортивных журналистов и желает им плодотворной работы во славу отечественного спорта, блестящих мыслей, новых идей и бесчисленных моментов наслаждения восторгом побед!

Варвара Айрапетян

Спортивный корреспондент Арменпресс