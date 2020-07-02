Капан становится интересным для любителей экстрима: здесь будет самый длинный зиплайн

В Армении было отложено множество программ в сфере туризма, некоторые даже отменены. Несмотря на все трудности, в городе Капан Сюникской области реализуются интересные инициативы, ведутся работы, чтобы Капан стал интересным для любителей экстрима. В ближайшее время будут завершены работы одной из крупных программ в сфере туризма в Капане в 2020 году. В результате инвестиций частного сектора, в Капане будет беспрецедентный по длине зиплайн. Он длиннее зиплайна в Енокаване (750 м) и в Ереване (около 870 м). В беседе с «Арменпресс» инженер проекта Гегам Мироян отметил, что через несколько дней будут проведены окончательные испытания.

“От начальной точки этого зиплайна - до конечной - 1 080 метров. Самая высокая точка каната выше 160 метров от земли. Он висит над городом, над домами города. В основном зиплайны бывают на лоне природы, этот в городе, пролегает над городом. Этим также зиплайн беспрецедентен”, - сказал Гегам Мироян.

Работы по строительству зиплайна начались в конце сентября прошлого года. Благодаря последовательной работе на протяжении нескольких месяцев он уже готов. Гегам Мироян отметил, что работы сейчас находятся на окончательном этапе.

“В плане безопасности могу сказать, что нет никаких проблем. Работа с посетителями будет выполняться на месте, будет проводиться инструктаж. Что касается ценовой политики, то она находится на стадии обсуждения”, - сказал Гегам Мироян.

Глава общины Капан Геворг Парсян осуществление подобной программы счел очень важным. Это первая крупная программа в сфере туризма в Капане.

Она будет очень привлекательной для туристов, любящих экстрим. Эта инициатива будет иметь большое значение для Капана, и, несомненно, наша община будет представлена туристам и с другой стороны, будет обеспечен новый приток посетителей. К сожалению, в связи с эпидемией программы изменились, однако мы не отчаиваемся. И мы и частный сектор продолжаем работать и готовиться”, - сказал глава общины Капан.

Он сообщил, что в Капане будет еще один зиплайн, на этот раз на лоне природы - в лесном секторе. В этом направлении уже ведутся работы, вопрос отчуждения земли для этой цели был на повестке дня Совета старейшин.

“С точки зрения развития туризма, мы возлагаем большие надежды и на открытие аэропорта. Кроме того, как вы знаете, ремонтируется и автодорога Татев-Капан. В этом году на государственные средства будет отремонтировано 12.5 км, в следующем - 17.5 км. Это также важная инфраструктура, она даст толчок развитию туризма”, - сказал глава общины. Геворг Парсян отметил, что работы по благоустройству города и приданию общине нового вида не прекращаются.

Они делают все, чтобы город стал более привлекательнее. Планируется ремонт парков, создание новой зоны отдыха. В Капане ждут улучшения ситуации, обусловленной эпидемией, чтобы и отложенные программы начать претворять в жизнь.

Анна Гзирян