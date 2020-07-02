В Армении начались единые экзамены: на экзамене по иностранному языку  участвуют 2102 абитуриента

В Армении 2 июля проходит единый экзамен по иностранному языку: русскому, английскому, немецкому, французскому, испанскому и итальянскому.

Фото: Геворга Перкуперкяна, Айка Манукяна

Это в беседе с «Арменпресс» представила пресс-секретарь Центра оценки и тестирования Хачануш Григорян.

“2 июля в Ереване и областях Армении будет действовать 24 экзаменационных центра, 8 из которых в столице. Предварительные данные сдающих экзамен таковы: русский язык - 171 абитуриентов, английский язык - 1 812, немецкий язык - 57, французский язык - 54, испанский язык - 5, итальянский язык - 3. Нет сдающих персидский язык”, - отметила Григорян.

На участие в единых экзаменах по армянскому языку и литературе были заявления 1 749 абитуриентов, по истории Армении - 1 598, географии - 286, биологии - 1 112, математике - 5 412, химии - 349 и физике - 197.

Всего по всей территории Армении было заявлено 12 805 заявлений.

“Эти цифры предварительные, поскольку, возможно, некоторые могут не прийти на экзамен, у некоторых может быть температура и им не разрешат участвовать в экзамене”, - подчеркнула пресс-секретарь ЦОТ.

По всей Армении для проведения единых экзаменов открылись 47 экзаменационных центров. В области Арагацотн экзаменационные центры будут в следующих местах: в Аштараке - основные школы N 1, 3, старшая школа № 5. В Араратской области - основные школы N1, 2 и 4 Арташата, в Армавирской области - основные школы N 5, 6 и 8, в Гегаркуникской области - школы N1, 2 и 4 города Гавара. В Лорийской области - средняя школа № 24, старшая школа № 5 и основная школа № 6, в Котайкской области - в Чаренцаванской старшей школе № 1 и в основных школах № 3, 4, 5, в Ширакской области - Гюмрийская средняя школа № 21, основные школы № 10 и 11, в Сюникской области - основные школы № 3 и 6 Гориса, в Капане - школы № 2 и № 6, в Вайоц Дзоре - Ехегнадзорская старшая школа, в Тавушской области - школы N 1, 3 и 5 Иджевана.

В Ереване единые экзамены будут проводиться в 11, 14, 155, 168, 174, 200, 21, 44 и 88 основных школах, а также в 118, 170, 189, 190, 195, 29, 46 и в 62 старших школах.

4 июля состоятся экзамены по истории Армении, географии, химии, 6 июля - по математике, 8 июля - по армянскому языку и литературе, биологии, физике.

Лилит Демурян