НС собирает предложения специалистов о коронавирусе и передает ее в комендатуру

Специалисты в Армении практически полностью вовлечены в систему здравоохранения. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, отвечая на вопрос, в какой степени мнение профессионального сообщества учитывается в условиях эпидемии коронавируса в Армении.

«Естественно, все это часть единой системы. Мы инициировали несколько таких дискуссий. В частности, при поддержке комиссии НС по здравоохранению и социальным вопросам мы договорились, что комиссия соберет предложения и передаст их в комендатуру», - сказал Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что в мире нет ничего нового о методах борьбы с коронавирусом, вся информация о том, что нужно делать, чтобы не заразиться, открыта.

«Наши специалисты в полной мере участвуют в борьбе с коронавирусом. Теперь вы знаете, что приезжают зарубежные врачи и специалисты, мы регулярно общаемся с представителями диаспоры.

Сегодня у нас нет проблем с представлением того, что необходимо сделать для достижения результатов. У нас есть проблема с точки зрения соблюдения правил», - заключил Пашинян.