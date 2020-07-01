Институт молекулярной биологии НАН планирует производить 2000-2500 тестов в день

Институт молекулярной биологии Национальной академии наук Республики Армения планирует производить столько диагностических тестов на коронавирус, чтобы удовлетворит потребность в ежедневном тестировании в Армении - около 2000-2500 тестов. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге заявил директор Института молекулярной биологии НАН Армении Арсен Аракелян.

«Наш институт в Армении осуществляет производство тестов ПЦР для диагностики коронавируса. 14 мая мы получили все необходимые материалы и начали работу в этом направлении. Работа включала в себя исправление предпроизводственных процессов, лабораторные испытания, изготовление небольшой тестовой группы, которая была отправлена в Национальный центр контроля и профилактики заболеваний для тестирования. Сегодня мы получили тестовый ответ: 3 из 4 образцов наших тестов гарантированно используются, что является хорошим результатом. Испытания обеспечивают высокую точность», - сказал Аракелян.

По словам директора Института молекулярной биологии Национальной академии наук Республики Армения, институт ожидает заключения соглашения с министерством здравоохранения о предоставлении тестов.

По словам Аракеляна, Институт молекулярной биологии Национальной академии наук Республики Армения участвует также в исследованиях, связанных с коронавирусом.

«Мы протестировали дезинфицирующие средства, разработанные Ереванским институтом физики, а также дезинфицирующие средства, разработанные Институтом химической физики Национальной академии наук и Институтом физических исследований Аштарака. Кроме того, мы продолжаем научные исследования, направленные на выяснение молекулярных механизмов коронавируса, а также на выявление химических соединений, которые впоследствии могут стать лекарственным средством для лечения коронавируса», - заключил Аракелян.