Марианна Геворгян удостоилась главного приза Всемирного конкурса-фестиваля

Канонистка Марианна Геворгян одержала победу на международном конкурсе-фестивале WORLD FOLK VISION, она заняла первое место.

Как передает Арменпресс, об этом Марианна написала на своей странице в Facebook.

“На всемирном конкурсе-фестивале “WORLD FOLK VISION” мы одержали победу. Моя глубокая признательность всем Вам”, - написала канонистка.

Участвуя в конкурсе, проводимом на онлайн-площадке, Марианна представила национальный инструмент канон, исполнив композицию Саят-Новы “Эшхемед”. Отбор проводился в течение месяца. В конкурсе приняли участие представители 115 стран, но из 3 950 участников в полуфинал вышли 180 участников из 60 стран. Среди них оркестры, хоры, сольные исполнители.

“Практически во всех странах есть инструменты как канон, но никто из представителей этих стран не участвовал в конкурсе с этим инструментом, что очень радует.

Марианна Геворгян училась и с отличием окончила Ереванскую государственную консерваторию им. Комитаса, является золотой медалисткой республиканских и международных конкурсов и фестивалей. Она играет в ансамбле старинной музыки “Тагаран” Дома камерной музыки им. Комитаса (художественный руководитель С. Ерканян).

Лилит Демурян