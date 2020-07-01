Институт молекулярной биологии уже в ближайшие дни начнет процесс предоставления тестов

Институт молекулярной биологии НАН Армении в ближайшие дни от Министерства здравоохранения Армении получит официальное письмо относительно производства диагностических тестов COVID-19.

На пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс директор института Арсен Аракелян отметил, что сразу после официального письма они начнут выдавать тесты.

“Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, который проводит испытания, направил результаты в Министерство здравоохранения, которое уже готовит письмо в институт. Мы заявили, что можем производить по 2 000 тестов ежедневно, однако в случае необходимости объемы можно будет увеличить”, - сказал Арсен Аракелян. Он сообщил, что у них уже есть 6 000 тестов. За это время были испытаны и возможности производственного потенциала. Учитывая результаты, директор Института заверил, что они смогут увеличить объемы производства.

Говоря о качестве тестов, Арсен Аракелян сообщил, что, согласно испытаниям, они обеспечивают 98% точности.

При производстве тестов институт тесно сотрудничал с зарубежными партнерами. Что же касается вопроса экспорта тестов, то Арсен Аракелян сообщил, что на данный момент это не обсуждается, поскольку тесты должны пройти достаточно долгий этап сертификации и регистрации, а для этого нужны законодательные возможности.

Работы, связанные с производством тестов, начались в марте. Арсен Аракелян отметил, что стоимость одного теста составляет 2.75 долларов США, что довольно доступно.