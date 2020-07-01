Газета “Айастани Анрапетутюн”: Как казаки спасли жителей Нор Джуги

“В начале века существовала злая и демоническая цель - истребить все армянство. Геноцид, запланированный на 1915 год, включал территорию не только исторической Армении. Неслучайно, что внимание преступников было направлено и на почти двухтысячное армянство, проживающее благоустроенной жизнью в Новой Джуге ... Оказывается, руками дикого племени Бахтиари, состоящего в основном из бандитов и башибозуков, немцы решили расправиться с местным армянским населением. Эта жаждущая крови стая, полностью обеспеченная оружием и боеприпасами, почти дошла до подступов к Новой Джуге, к подножию горы, расположенной на южной стороне города, чтобы в определенный момент, получив приказ, внезапно начать наступление.

Местные армяне, задумавшись, как противостоять этому бедствию, нашли единственный возможный выход. Они решили обратиться к российскому императору с просьбой, чтобы казаки, базирующиеся в Тегеране, защитили армянское население Новой Джуги. Размещенная в Тегеране группа казаков, вооруженная пушками, была отправлена в Исфаган. Казаки, не дойдя до ворот города, заранее ввели в действие свои пушки, давая понять противнику, что пришла сила, которая будет защищать армян. И этот мудрый шаг остановил башибузуков”.

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