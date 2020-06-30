Президент Армении принял Марка Григоряна

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня встретился с директором Национального музея-института архитектуры имени Александра Таманяна Марком Григоряном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, собеседники обменялись мнениями о сохранении архитектурного и историко-культурного наследия столицы, затронули принятый Национальным Собранием закон «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения» и его возможные социальные последствия.