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Президент Армении принял Марка Григоряна

Президент Армении принял Марка Григоряна

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня встретился с директором Национального музея-института архитектуры имени Александра Таманяна Марком Григоряном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, собеседники обменялись мнениями о сохранении архитектурного и историко-культурного наследия столицы, затронули принятый Национальным Собранием закон «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения» и его возможные социальные последствия.


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