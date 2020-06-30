Правительство представило сводку проведенных инспекционными органами проверок
17:49, 30 Июнь, 2020
По случаям нарушения установленных комендатурой норм по состоянию на 29.06.2020 г. было принято решение о приостановлении деятельности 3986 организаций. Как передает Арменпресс, об этом сообщили правительство Армении.
«По состоянию на 29.06.2020 года было проведено 39 тыс 792 проверок, из которых только 802 было проведено в указанный день.
Всем организациям, где были проведены инспекции, были предоставлены рекомендации и инструкции по обязательному осуществлению мер по немедленному устранению нарушений», - говорится в сообщении.
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