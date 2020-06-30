Правительство представило сводку проведенных инспекционными органами проверок

По случаям нарушения установленных комендатурой норм по состоянию на 29.06.2020 г. было принято решение о приостановлении деятельности 3986 организаций. Как передает Арменпресс, об этом сообщили правительство Армении.

«По состоянию на 29.06.2020 года было проведено 39 тыс 792 проверок, из которых только 802 было проведено в указанный день.

Всем организациям, где были проведены инспекции, были предоставлены рекомендации и инструкции по обязательному осуществлению мер по немедленному устранению нарушений», - говорится в сообщении.