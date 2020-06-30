Азиатские индексы - 30-06-20

ТОКИО, 30 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.33% и составил 22288.14 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.62% и составил 1558.77 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.78% и составил 2984.67 пункта, а HANG SENG вырос на 0.52% и составил 24427.19 пункта.