Принят проект, обеспечивающий назначение пенсии на основании завершения полномочий 3 судей КС

Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло пакет законопроектов, представленных депутатами фракции “Мой шаг”, которым закрепляется, что судьям Конституционного суда, полномочия которых прекращены на основании истечения срока полномочий с последними изменениями, назначается пенсия в порядке, установленном законом. Как сообщает «Арменпресс», представленный Суреном Григоряном и Ваагном Овакимяном пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Армения “О Конституционном суде” и О внесении изменения в Закон Республики Армения “Об обеспечении, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц” получил на внеочередном заседании НС 80 голосов “за”, 1 - “против”.

В заседании не участвовали фракции “Просвещенная Армения” и “Процветающая Армения”.

Основной целью предмета регулирования является обеспечение права на пенсию тех судей Конституционного суда, полномочия которых прекращены в результате изменений Конституции. Речь о трех судьях. По обоим проектам предложения, сделанные Суреном Григоряном в ходе обсуждения в первом-втором чтении, были приняты.

Изменения и дополнения вносятся в 88-ую статью Конституционного закона О КС, необходимость внесения изменений и дополнений в которую обусловлена принятыми 22 июня 2020 года парламентом и вступившими в силу 26 июня того же года изменениями по статье 213 Конституции. В этой статье признаются утратившими силу все те положения, которые были предусмотрены изначально, а также принятыми парламентом проектами закона тем или иным образом предусматривали возможность выхода судей на раннюю пенсию. В статье также вносятся следующие дополнения: закрепляется, что членам КС, судьям, полномочия которых прекращены с последними изменениями на основании истечения срока полномочий, назначается пенсия в установленном законом порядке. Закрепляется, что тем судьям, чьи полномочия не прекращаются, однако срок их пребывания на должности сокращается, устанавливается 12 лет, рассчитывая и прошедшие годы как в качестве члена КС, так и в качестве судьи. Закрепляется, что выдвижения на вакантные места осуществляются правительством, президентом и общим собранием судей в двухмесячный срок после вступления в силу изменений. То есть, по сути, это специальное правило, предусмотренное переходными положениями, в отличие от общего правила”, - сказал Сурен Григорян.

Закрепляется также, что председатель КС избирается в порядке, установленном статьей 19 закона, в 10-дневный срок после пополнения вакантных должностей.

Изменяется также порядок последовательности органов, выдвигающих на вакантные места судей Конституционного суда. И на данный момент выдвижения на три вакантных места в КС будут производиться в следующей последовательности: первое выдвижение будет сделано правительством, второе - президентом, третье - общим собранием судей. Выдвижения на три вакантных места в КС будут проводиться именно в такой последовательности. Это изменение обусловлено тем обстоятельством, что если бы последовательность сохранились в действующей редакции, как установлено, президент Республики, общее собрание судей и правительство, было бы нарушено требование первой части 166 статьи Конституции о том, что выдвигающие три субъекта выдвигают по 3 кандидата”.

Григорян объяснил цель изменений. Часть 1 статьи 166 Конституции предусматривает, что должности 9 судей пополняются в результате выдвижения со стороны трех субъектов и их принятия со стороны парламента. Этими тремя субъектами являются президент Республики, общее собрание судей и правительство. Поскольку на данный момент в этом порядке избраны 2 судьи - Арман Диланян, который был выдвинут общим собранием судей, и Ваге Григорян, который был выдвинут президентом, и чтобы сохранилась последовательность, мы меняем ее и выдвигаем правительство”, - пояснил Григорян.

В то же время проектом закрепляется, что, несмотря на установленную последовательность, со стороны выдвигающего органа не выдвигается кандидат, если число судей, выдвинутых им конкретным органом и занимающих должность в конкретный момент, равно 3.

Национальное собрание на заседании 22 июня во втором чтении и полностью приняло представленный группой депутатов фракции “Мой шаг” проект конституционных изменений, которым предлагается замена председателя Конституционного суда и членов Конституционного суда, занимавших должность более 12 лет. Согласно этому проекту Грайр Товмасян более не является председателем КС, а Феликс Тохян, Грант Назарян и Альвина Гюлумян не являются членами или судьями КС. В течение двух месяцев должны быть избраны три новых судьи КС.

Анна Григорян