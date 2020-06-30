Китайские ученые обнаружили новый тип свиного гриппа с потенциалом пандемии

Китайские исследователи смогли выявить новый штамм свиного гриппа – G4, дальнейшие мутации которого способны привести к пандемии среди населения Земли. Как передает Арменпресс , об этом сообщает во вторник издание The Guardian со ссылкой на публикацию ученых в американском журнале PNAS

G4 обладает "всеми существенно важными признаками, (указывающими - ИФ) на его высокую способность инфицировать людей", полагают авторы исследования из китайских университетов и Центра по профилактике и контролю заболеваний Китая.

Исследование проводилось в 2011-2018 годах в 10 китайских провинциях на бойнях и в ветеринарных клиниках: среди анализов, взятых у свиней, с 2016 года превалировал новый штамм свиного гриппа.

Затем ученые проводили эксперименты, в том числе на хорьках, которые испытывают от гриппа симптомы схожие с теми, что бывают у людей.

В результате выяснилось, что у хорьков G4 вызывает более серьезные симптомы, чем прочие вирусы, а иммунитет, вырабатываемый человеком во время сезонного гриппа, на G4 не распространяется.

Однако, подчеркивает The Guardian, хотя вирус может передаваться от животного к человеку, свидетельств передачи от человека к человеку пока нет.

"Это вызывает беспокойство, поскольку заражение человека вирусом G4 приведет к его дальнейшей адаптации к человеку и увеличивает риск пандемии среди людей", - приводит газета мнение ученых.