В Южной Корее начали тестирование на наличие антител к коронавирусу

Южная Корея начала проведение тестов на наличие антител к коронавирусу у граждан с целью оценить реальные масштабы распространения инфекции в стране и долю людей, имеющих иммунитет к COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на замруководителя Центрального штаба по противоэпидемическим мерам Квон Чжун Ука.

"Серологические исследования ведутся на образцах крови 3 055 людей, чтобы узнать, сколько людей обладают иммунитетом к новому коронавирусу", - цитирует агентство слова чиновника.

Он также подчеркнул, что исследования на антитела будут проводиться раз в два месяца до конца этого года, после чего результаты будут обобщены и обнародованы после проверки экспертами.

Во вторник Южная Корея зарегистрировала 43 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 800, выздоровели 11 537. Число жертв составляет 282 человека. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже почти 1,27 миллиона человек.