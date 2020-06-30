В Южной Корее начали тестирование на наличие антител к коронавирусу
Южная Корея начала проведение тестов на наличие антител к коронавирусу у граждан с целью оценить реальные масштабы распространения инфекции в стране и долю людей, имеющих иммунитет к COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на замруководителя Центрального штаба по противоэпидемическим мерам Квон Чжун Ука.
"Серологические исследования ведутся на образцах крови 3 055 людей, чтобы узнать, сколько людей обладают иммунитетом к новому коронавирусу", - цитирует агентство слова чиновника.
Он также подчеркнул, что исследования на антитела будут проводиться раз в два месяца до конца этого года, после чего результаты будут обобщены и обнародованы после проверки экспертами.
Во вторник Южная Корея зарегистрировала 43 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 800, выздоровели 11 537. Число жертв составляет 282 человека. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже почти 1,27 миллиона человек.
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