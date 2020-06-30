Парламент Армении принял в первом чтении проект решения об отмене референдума

Национальное собрание Армении приняло в первом чтении представленный депутатами фракции “Мой шаг” проект решения НС о признании решения о вынесении на референдум проекта конституционных изменений утратившим силу. Как сообщает «Арменпресс», на заседании Парламента Армении 30 июня проект решения НС о признании решения НС Армении от 6 февраля 2020 года “О вынесении на референдум проекта изменений в Конституцию” недействительным получил 81 голос “за”.

Ваагн Овакимян напомнил, что изменение регламента НС, фактически создающего правовую основу для принятия подобного решения, вступило в силу с 25 июня. “Когда мы обсуждали пакет изменений в регламенте НС, сложилось впечатление, что именно тогда референдум и был отменен. Однако мы тогда практически создали правовой инструментарий, по которому можно было бы отменить референдум”, - сказал Овакимян.

Проектом этого решения НС, по сути, свое решение от 6 февраля признает утратившим силу.

Сурен Григорян из “Моего шага” отметил, что они продолжают утверждать, что референдум - лучший путь. “Мы не отказываемся от мысли, что референдум действительно лучший путь, но те, кто спрашивают, почему в этих условиях нельзя было провести референдум, наверное, не знают, что происходит в Армении или делают вид, что они не в курсе”, - сказал депутат.

В заседании не участвовали депутаты фракции “Просвещенная Армения” и “Процветающая Армения”.

Референдумом по конституционным реформам предлагалось прекращение полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда.

Референдум по конституционным реформам был запланирован на 5 апреля, однако не состоялся вследствие объявления чрезвычайного положения. Позже, на заседании 22 июня во втором чтении и полностью был принят представленный группой депутатов фракции “Мой шаг” проект конституционных изменений, которым предлагается замена председателя Конституционного суда и членов Конституционного суда, пребывающий на должности в течение времени общей продолжительностью более 12 лет. Согласно этому Грайр Товмасян более не является председателем КС, а Феликс Тохян, Грант Назарян и Альвина Гюлумян не являются членами или судьями КС. В течение двух месяцев должны быть избраны три новых судьи КС.

Анна Григорян