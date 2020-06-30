Оперный театр покажет онлайн версию спектакля “Тоска” Джакомо Пуччини

Видеозапись оперы известного итальянского композитора Джкомо Пуччини “Тоск” 1 июля будет демонстрироваться на официальной странице Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна в Facebook.

Как передает «Арменпресс», любители искусства смогут посмотреть ее в 20:00. Запись будет доступна в течение 24-х часов.

В спектакле арии Флории Тоски исполняет Карина Флоренс, Марио Каварадоси - заслуженный артист Армении Ованес Айвазян, барона Скарпии - заслуженный артист Армении Геворг Акопян. В спектакле также заняты Алексей Аветисян, Армен Григорян, Погос Беазбекян, Эрвин Флорес.

Дирижер - Арутюн Арзуманян, режиссером-постановщик - Наира Степанян, художественное оформление - заслуженогой артиста Армении Аветиса Барсегяна, световой художник - Александр Сиваев, главный редактор - Грач Борян.

“Тоска” - одна из самых представляемых опер. Итальянское либретто написано Луиджи Илликой и Джузеппе Джакозой по одноименной драме Викториена Сарду. Премьера оперы в трех действиях состоялась 14 января 1900 года в Риме в театре Констанци. Она имела большой успех.

Подготовила Анжела Амбарцумян