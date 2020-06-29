Армен Саркисян поздравил президента Туркменистана по случаю Дня рождения

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю его Дня рождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Армен Саркисян в своем послании выразил уверенность, что многостороннее сотрудничество между двумя странами и в будущем продолжит укрепляться во всех сферах армяно-туркменского взаимодействия, основываясь на принципах дружбы, доверия и взаимного содействия.

Президент Саркисян пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Туркменистана - мира и процветания.