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Армен Саркисян поздравил президента Туркменистана по случаю Дня рождения

Армен Саркисян поздравил президента Туркменистана по случаю Дня рождения

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю его Дня рождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Армен Саркисян в своем послании выразил уверенность, что многостороннее сотрудничество между двумя странами и в будущем продолжит укрепляться во всех сферах армяно-туркменского взаимодействия, основываясь на принципах дружбы, доверия и взаимного содействия.

Президент Саркисян пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Туркменистана - мира и процветания.


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