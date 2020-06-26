Армянские абитуриенты, находящиеся за рубежом, могут принять участие во вступительных экзаменах

Армянские абитуриенты, находящиеся за рубежом, могут приехать в Армению и принять участие во вступительных экзаменах.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

“Наши соотечественники, находящиеся за рубежом (в Грузии, России и т.д.) могут приехать и принять участие во вступительных экзаменах. О технических вопросах они будут проинформированы посредством электронной почты и телефонного звонка”, - отметил Арутюнян.

Единые экзамены состоятся: 2 июля - по предмету “Иностранные языки” (английский, французский, немецкий, русский язык, итальянский, испанский), 4 июля - по предметам

“История Армении”, “География”, “Химия”, 6 июля - по предмету “Математика”, 8 июля - по предметам “Армянский язык и армянская литература”, “Биология”, “Физика”.

Лилит Демурян