Реальным фактором сдерживания агрессивного противника являются армянские вооруженные силы: Арутюнян

26 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил полигон “Тигранакерт” Армии обороны и проследил за этапом учения с боевой стрельбой с участием различных воинских частей Армии обороны НКР. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства в сопровождении министра обороны Джалала Арутюняна ознакомился также с применяемыми в Армии обороны прицелами отечественного и иностранного производства и техническими средствами связи и видеонаблюдения, которыми оснащена АО, и их техническими возможностями. В ходе визита президент проследил также за показательными занятиями подразделения особого назначения Армии обороны.

Араик Арутюнян выразил благодарность командному составу армии за организацию учений на высоком уровне, подчеркнув, что продемонстрированные результаты еще раз свидетельствуют о том, что реальным сдерживающим средством агрессивного поведения военно-политического руководства противника являются армянские вооруженные силы.

На учениях присутствовали также начальник Генштаба ВС Республики Армения Оник Гаспарян и другие должностные лица.