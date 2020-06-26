Скончался актер Геворг Додозян

Ушел из жизни актер Национального академического театра им. Г. Сундукяна Геворг Додозян, известный широкой общественности как Гево.

Как сообщила в беседе с корреспондентом «Арменпресс» пресс-секретарь театра Ани Нерсисян, Додозян скончался утром 26 июня.

“Причина смерти - бронхиальная астма. Многие спрашивают, причина смерти - коронавирус? Можем точно ответить – нет. Актер не был заражен коронавирусом”, - отметила Нерсисян и добавила, что Додозян долгие годы страдал астмой.

Геворга Додозяна многие знают по его юмористическим миниатюрам. Актер в 2017 году снимался в ситкоме “Золотая школа”.