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Скончался актер Геворг Додозян

Скончался актер Геворг Додозян

Ушел из жизни актер Национального академического театра им. Г. Сундукяна Геворг Додозян, известный широкой общественности как Гево.

Как сообщила в беседе с корреспондентом «Арменпресс» пресс-секретарь театра Ани Нерсисян, Додозян скончался утром 26 июня.

“Причина смерти - бронхиальная астма. Многие спрашивают, причина смерти -  коронавирус?   Можем точно ответить – нет. Актер не был заражен коронавирусом”, - отметила Нерсисян и добавила, что Додозян долгие годы страдал астмой.

Геворга Додозяна многие знают по его юмористическим миниатюрам. Актер в 2017 году снимался в ситкоме “Золотая школа”.


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