Скончался актер Геворг Додозян
11:40, 26 Июнь, 2020
Ушел из жизни актер Национального академического театра им. Г. Сундукяна Геворг Додозян, известный широкой общественности как Гево.
Как сообщила в беседе с корреспондентом «Арменпресс» пресс-секретарь театра Ани Нерсисян, Додозян скончался утром 26 июня.
“Причина смерти - бронхиальная астма. Многие спрашивают, причина смерти - коронавирус? Можем точно ответить – нет. Актер не был заражен коронавирусом”, - отметила Нерсисян и добавила, что Додозян долгие годы страдал астмой.
Геворга Додозяна многие знают по его юмористическим миниатюрам. Актер в 2017 году снимался в ситкоме “Золотая школа”.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен