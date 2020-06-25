Маркедонов о встречах официальных лиц РФ с представителями армянской оппозиции

Встречи официальных лиц Российской Федерации с армянской оппозицией не исключают тесного сотрудничества с властями Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом во время видеомоста Москва-Ереван сказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов, коснувшись появившихся в армянских СМИ информации о поддержке Россией армянской оппозиции.

«Слухи о поддержке Россией армянской оппозиции, вероятно, основаны на недавней встрече посла России в Армении Сергея Копыркина с представителем ППА. Я также помню, что когда-то Россию обвиняли в сотрудничестве только с властью, а не в налаживании отношений с армянской оппозицией. Теперь российская дипломатия начала работать со всем спектром политических сил в Армении», - сказал Маркедонов.

По его словам, диалог между официальными лицами Армении и России продолжается, количество официальных встреч на уровне Путина-Пашиняна достаточно велико. Политолог также отметил, что министры иностранных дел Мнацаканян и Лавров, министры обороны Тоноян и Шойгу также регулярно встречаются.

«Российско-армянские отношения выходят за рамки двух или трех персонажей», - сказал Маркедонов.

Он напомнил, что в 2018 году западные СМИ были удивлены, почему Москва признала Пашиняна, и подчеркнул, что причина в том, что в России понимали, что за ним стоит поддержка народа.

Маркедонов заверил, что российские власти общались с Пашиняном и встречались, и будут продолжать общаться и встречаться, но подчеркнул, что это не означает, что не нужно общаться с другими политиками. Так работают все послы и дипломаты во всех странах.

По словам политолога, в этом нет ничего экстраординарного, работа с разными политическими силами - обычная практика.