Армен Саркисян поздравил президента Словении по случаю Дня государственности страны
Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Словения Боруту Пахору по случаю Дня государственности страны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
Президент, в частности, отметил, что Армения придает важность дружественным связям со Словенией, основанным на общих ценностях и взаимовыгодном сотрудничестве.
“Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем углубить и укрепить отношения между нашими странами как в двустороннем, так и многостороннем форматах, чему будет способствовать также и реализация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС”, - отмечается в послании президента.
Президент Саркисян пожелал Боруту Пахору крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Словении - мира и благоденствия.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен