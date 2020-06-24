Власти Болгарии продлили режим ЧС до 15 июля

Правительство Болгарии продлило до 15 июля действие режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации (ЧЭС), введенного из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на главу минздрава Кирила Ананиева.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, выступая после заседания правительства, на котором было принято такое решение, министр подчеркнул, что продление режима ЧЭС не означает, что в стране будут введены новые строгие ограничительные меры. По его словам, власти будут полагаться на те меры, которые действуют в стране сейчас. В понедельник в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19 в стране власти распорядились повторно ввести режим обязательного ношения защитных масок в закрытых общественных помещениях. Кроме того, в стране действует карантин для людей, прибывающих в Болгарию из определенных стран.

По последним данным, в Болгарии зафиксировано в общей сложности 4 114 случаев коронавирусной инфекции, скончались 208 заболевших, выздоровели более 2,2 тысяч человек.