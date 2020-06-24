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В США полиция задержала аллигатора, передвигающегося по трассе

В США полиция задержала аллигатора, передвигающегося по трассе

Полиция американского штата Джорджия задержала аллигатора, передвигающегося по трассе. Водители, проезжающие по дороге, заметив его, позвонили в полицию и сообщили, что при проезде по трассе встретили рептилию. Как передает Арменпресс, об этом сообщает UPI.

Полиция в свою очередь обратилась к представителям Службы защиты животных, с помощью которых им удалось обезвредить гигантскую рептилию.

“Место, где был замечен аллигатор, было окружено полицией. После недолгого преследования он был пойман. Пострадавших нет”, - сообщили в местном полицейском отделении.


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