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Французские врачи подчеркивают эффективность работы с армянскими коллегами

Французские врачи подчеркивают эффективность работы с армянскими коллегами

Вторая группа французских врачей, находящихся в Армении, с раннего утра находится в медицинском центре “Сурб Григор Лусаворич”.

Как передает Арменпресс, пресс-секретарь МЦ Цовинар Хачатрян на своей странице в Facebook отметила, что руководитель первой группы французских врачей Александр Миньон попросил своих новых коллег лично ознакомить их с состоянием здоровья пациентов, получающих лечение в отделении.

“Он был горд за эффективность их работы в течение этого короткого периода сотрудничества с армянскими коллегами, шутя добавив, что если его возьмут на работу в медцентр, он не вернется обратно. Руководитель второй группы врачей из Франции - известный врач Марсельской больницы “Норт” Лоран Папазян. Кроме него приехал и другой армянин реаниматолог-анестезиолог Айк Варданян, который уже 26 лет живет в Париже и о своем визите пока не информировал своих родственников, проживающих в Армении”, - отметила Цовинар Хачатрян.

Первая группа французских врачей прибыла в Армению 14 июня чартерным рейсом Марсель-Ереван. Приехавшие в Армению 10 врачей осуществляли свою миссию в медицинском центре “Сурб Григор Лусаворич”, Научном центре травматологии и ортопедии и инфекционном филиале МЦ “Сурб Аствацамайр”.


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