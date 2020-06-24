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ОАЭ согласно Докладу конкурентоспособности возглавляют регион Ближнего Востока и Северной Африки

ОАЭ согласно Докладу конкурентоспособности возглавляют регион Ближнего Востока и Северной Африки

Согласно ежегодному докладу Всемирной конкурентоспособности за 2020 год ОАЭ возглавляют регион Ближнего Востока и Северной Африки,  также страна вошла в десятку лучших конкурентоспособных стран мира. Как передает Арменпресс, об этом сообщает эмиратское информационное агентство “WAM”.

По 338 показателям, включенным в доклад этого года, ОАЭ заняли первое место по 23 показателям (по числу женщин в парламенте, по законам миграции, правилам сотрудничества и среды государственного и частного секторов и др.).

 ОАЭ заняли лидирующие позиции и по другим показателям. По показателю эффективности правительства страна заняла 3-е место, по показателю экономической деятельности - 4-е, по показателю обеспечения рабочими местами - 5-е.

ОАЭ оказались в первой десятке по 106 показателям доклада, по 59 - в первой пятерке.


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