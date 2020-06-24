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“Тоттенхэм” одержал победу над “Вест Хэмом”

“Тоттенхэм” одержал победу над “Вест Хэмом”

В 31-м туре чемпионата Англии по футболу “Тоттенхэм” дома принимал “Вест Хэм”.

Как передает Арменпресс, в первом тайме преимущество “Тоттенхэма” так и не стало голом,  команды вышли на отдых с нулевой ничьей. На 64-й минуте второго тайма автором автогола “Вест Хэма” стал Томас Сучек. “Тоттенхэму” удалось удвоить преимущество. На 82-й минуте гол забил Харри Кейн.

После этой победы “Тоттенхэм” в турнирной таблице Премьер-лиги занимает 7-е место,  “Вест Хэм” - 17-е.

Подготовила Варвара Айрапетян


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