“Тоттенхэм” одержал победу над “Вест Хэмом”

В 31-м туре чемпионата Англии по футболу “Тоттенхэм” дома принимал “Вест Хэм”.

Как передает Арменпресс, в первом тайме преимущество “Тоттенхэма” так и не стало голом, команды вышли на отдых с нулевой ничьей. На 64-й минуте второго тайма автором автогола “Вест Хэма” стал Томас Сучек. “Тоттенхэму” удалось удвоить преимущество. На 82-й минуте гол забил Харри Кейн.

После этой победы “Тоттенхэм” в турнирной таблице Премьер-лиги занимает 7-е место, “Вест Хэм” - 17-е.

Подготовила Варвара Айрапетян