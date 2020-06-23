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Министры на улицах раздают маски гражданам

Министры на улицах раздают маски гражданам

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян раздает маски идущим по улице гражданам. Как сообщает Арменпресс, Торосян на своей странице в Facebook сообщил, что проводит акцию по раздаче масок в административном районе Шенгавит.

«Сегодня мы будем раздавать маски нашим гражданам, будем призывать носить маски и носить их правильно. Надеюсь, что эта акция будет эффективной», - отметил Торосян.

В разных административных районах Еревана акции по раздаче масок осуществляют вице-премьер Мгер Григорян, начальник полиции Ваге Казарян, руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян, министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян, министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян другие высокопоставленные официальные лица.

Ранее акцию по раздаче масок гражданам проводил премьер-министр Армении Никол Пашинян.


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