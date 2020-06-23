15:25, 23 Հունիս, 2020

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю Международного олимпийского дня. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

“Дорогие спортсмены, представители спортивного мира, поздравляю с Международным днем Олимпийских игр. В этом году мы все надеялись следить за выступлениями наших сильнейших спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио, однако пандемия не позволила нам наслаждаться Вашими выступлениями. Мы с нетерпением будем ждать стартующих в следующем году игр, надеясь увидеть Ваши лучшие результаты на Олимпийских играх.

Успехи наших спортсменов на международной арене, помимо завоеваний их индивидуальных, тренеров и спортшкол, дарят всем нам радостные моменты и тем самым являются победой Республики Армения и армянского народа.

Желаю спортсменам и тренерам, и каждому болельщику, радующемуся их победами и достижениями новых победных мгновений, новых возможностей и успехов, чтобы гордо поднимался флаг Республики Армения”, - говорится в послании министра.